Пермская филармония представляет IX Международный Рождественский фестиваль Поделиться Твитнуть

В рамках Рождественского фестиваля (6+) будет представлено 22 программы фортепианной, камерной, органной, джазовой, вокальной, народной, хоровой музыки и детских проектов. В фестивале примут участие музыканты из России, Абхазии, Сербии.

Откроет фестиваль 19 декабря народный артист России, солист Московской государственной филармонии Александр Князев (виолончель). В программе концерта — сюиты для виолончели соло Иоганна Себастьяна Баха.

Королевой вечера станет виолончель знаменитого итальянского мастера XVIII века Карло Бергонци, самого любимого и единственно достойного ученика Антонио Страдивари. Исключительный по своей сохранности, подбору дерева и совершенству работы музыкальный инструмент был изготовлен в 1733 году. Восхищаясь звучанием и тембром этой виолончели, на ней играли крупнейшие виолончелисты своего времени — Григорий Пятигорский, Святослав Кнушевицкий. Мстислав Ростропович называл её «свят-инструмент».

21 декабря — проект Московской государственной академической филармонии и газеты «Музыкальное обозрение» «www.баян.ру. Перезагрузка»: мировая премьера версии для баяна и гитары «Гольдберг-вариации» И.-С. Баха». Это будет единственное выступление двух виртуозов — Иосифа Пурица (баян) и Ровшана Мамедкулиева (гитара) — редкая, необычная коллаборация двух популярных инструментов — баяна и гитары.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Автор, куратор и ведущий программы — главный редактор газеты «Музыкальное обозрение» Андрей Устинов.

22 декабря эстафетную палочку примет Камерный оркестр Российской академии музыки им. Гнесиных (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Владимир Зива, дирижёр — Андрей Рейн). Солисты — Анастасия Черток (орган, Москва) и Кристина Эшба (сопрано, Абхазия).

Программа «Звуковые перекрёстки эпох» пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при содействии Ассоциации выпускников Академии музыки им. Гнесиных в рамках проекта «Великое искусство Гнесинцев».

24 декабря на премьеру «И жизнь, и слёзы, и любовь» приглашают лауреат всероссийских и международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина Пермской краевой филармонии и лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница премии Президента РФ и премии «Молодые дарования России» Дарья Сикальская (народное пение, Нижний Новгород).

25 декабря, в европейское Рождество, в Органном концертном зале — вечер вокальной музыки. На сцене — приглашенная солистка оперных театров Балканского региона Мария Елич (сопрано, Сербия) и лауреат международных конкурсов Павел Домбровский (фортепиано, Москва). Прозвучат арии из опер Верди и Пуччини, романсы и прелюдии Рахманинова, ноктюрны Шопена.

Программа состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при содействии Ассоциации выпускников Академии музыки им. Гнесиных в рамках проекта «Великое искусство гнесинцев».

26 декабря экстраординарную рождественскую программу «Мусоргский. Картинки» представляют Emotion-orchestra (Москва) под руководством мультиинструменталиста и дирижёра, вице-президента альянса баянистов и аккордеонистов России Юрия Медяника (баян).

27 декабря пермяков ждёт новогодний концерт-шоу «Удивительные новогодние истории» от лауреата премии «ТЭФИ» и «Лавровая ветвь», драматурга, сценариста и актёра Дмитрия Минченка (рассказчик, автор текстов, Москва) и кроссовер-квартета StradiВаленки (Москва). В программе: скетчи, театральные импровизации и рассказы-сюрпризы с шарадами любви.

28 декабря — программа «Рождественское волшебство» от обладателя Гран-при Всероссийского конкурса «Уральские фанфары» (2012), лауреата первой степени на международном конкурсе «Берега надежды» (2013) Квартета саксофонов GRADIENT (Екатеринбург).

30 декабря, по прекрасной многолетней традиции, канун Нового года слушатели Органного зала могут отметить с ансамблем солистов «Квартет Каравай» Пермской краевой филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист России Олег Згогурин). Один из любимых коллективов пермяков готовит к этому дню премьеру программы «Ирония любви, или С Новым годом!».

31 декабря на дневной концерт «Новогоднее настроение» приглашают лауреат международных конкурсов, солистка Пермской филармонии Гульназ Гарипова (фортепиано) и лауреат международных конкурсов, учащийся музыкальной школы им. Гнесиных Лев Бакиров (фортепиано, Москва).

В программе концерта — лучшие шедевры из новогодней музыкальной коллекции, покорившие не одно поколение детей и взрослых.

31 декабря ещё один коллектив Пермской краевой филармонии — ансамбль солистов «Хорус-квартет» подарят слушателям праздничную новогоднюю программу.

2 января «Хорус-квартет» приглашает юных слушателей на музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или Новые приключения Бременских музыкантов».

3 января «Музыкальное путешествие в Хогвартс» совершат лауреат международных конкурсов, органистка Мария Лобецкая (Санкт-Петербург), трубач и саксофонист Константин Березин (Пермь), мастер песочной анимации Елена Полторацкая (Пермь). Основой концертной программы Пермской филармонии станет неповторимая, магическая музыка, звучащая в культовых фильмах о Гарри Поттере.

4 января состоится необычный концерт «В Новый год с арфой и органом»: орган прозвучит в тандеме с арфой. Исполнители — лауреат Международного конкурса молодых органистов Soli Deo Gloria (Москва, 2007) Анастасия Быкова (орган, Москва) и лауреат I степени Московского фестиваля-конкурса «Золотая лира» (2012) Айдана Карашева (арфа, Москва).

Программа состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при содействии Ассоциации выпускников Академии музыки им. Гнесиных в рамках проекта «Великое искусство гнесинцев».

6 января: «Погружение» — так называется программа лауреата международных конкурсов Евгения Соколовского (фортепиано). Прозвучат авторские композиции пианиста и виртуозные переложения знаменитых классических произведений.

7 января Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии под управлением народного артиста РФ Владислава Новика, по многолетней традиции, предлагает разделить радость от Рождества Христова.

10 января с программой «Зачарованная Русь» выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов церковной музыки Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря (художественный руководитель и главный регент хора — Георгий Сафонов). Будут исполнены монастырские и духовные песнопения с прозаическими и стихотворными зарисовками.

13 января — уникальная программа «От барокко до рока» в исполнении камерного оркестра В-А-С-H — The Soloists of Russia, дирижёр — Николай Усенко. В исполнении известного коллектива из Екатеринбурга прозвучит музыка разных стилей и эпох — от барочной классики до современного рока.

14 января юных слушателей ждёт «Домик тётушки Виолы» — музыкальная история с «живыми» иллюстрациями художника на песке про Дедушку Альта, Тетушку Виолу и Контрабаса-Соседа от камерного оркестра В-А-С-H — The Soloists of Russia (Екатеринбург), дирижёр — Николай Усенко, песочная анимация — Андрей Казанцев, автор идеи и чтец — Евгений Пузиков.

Завершит фестиваль 14 января группа Classy Jazz, которая под управлением Олега Матвеева предлагает зрителям окунуться в атмосферу французского Рождества. Концертная программа «Французское Рождество» — это головокружительное смешение эпох, стилей и настроений.

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