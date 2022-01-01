Виновник ДТП в Пермском крае выплатил ребёнку 1 миллион рублей за гибель всей его семьи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Судебные приставы в Пермском крае взыскали с виновника дорожной аварии в пользу несовершеннолетней моральную компенсацию в 1 млн руб. за гибель всей его семьи.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону, авария произошла на трассе Кизел—Александровск. Водитель иномарки превысил скорость, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим авто, в котором находились оба родителя и бабушка с дедушкой девочки. Все они погибли.

Виновного приговорили к 4,5 годам колонии-поселения и выплате сироте 1 млн руб. моральной компенсации. На сегодня вся сумма пострадавшей выплачена. Исполнительное производство окончено.





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