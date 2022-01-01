На металлургическом заводе в Прикамье выявлены нарушения противопожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сотрудники прокуратура Горнозаводского района Пермского края выявили многочисленные нарушения противопожарной безопасности на ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, административный корпус завода, здания центрального склада, транспортного цеха, бытовые помещения и гаражные боксы не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Иск прокурора к предприятию был рассмотрен и удовлетворён в Горнозаводском райсуде Пермского края. Решение уже вступило в законную силу.

В настоящее время нарушения на предприятии устранены в полном объёме.

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