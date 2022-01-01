В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту загрязнения пруда Вред водному биоресурсу оценён в 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По факту гибели водных биологических ресурсов в пруду дер. Савино Карагайского муниципального округа Пермского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Как установила Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура, ЧП произошло из-за нелегитимного сброса неочищенных канализационных вод в реку Галька. Вред водным биоресурсам оценён в три миллиона рублей.

Ход расследования уголовного дела взять природоохранной прокуратурой на контроль.

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