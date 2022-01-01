В Пермском крае при столкновении УАЗа и «Лады» пострадал ребёнок Двухлетняя девочка доставлена в больницу Поделиться Твитнуть

фото: Кунгурская служба спасения

В среду, 14 декабря, в 11 час 13 мин. на пятом километре автодороги Кунгур — Ашап в Пермском крае произошло столкновение автомобилей УАЗ и «Лада Гранта». Об ДТП сообщили в Кунгурской службе спасения.

Спасатели предотвратили возгорание автомобилей и помогли пострадавшим покинуть транспортные средства. К месту аварии прибыли несколько бригад скорой помощи. Они госпитализировали четверых пострадавших: двух мужчин 56 и 63 лет, женщину 54 лет и двухлетнюю девочку.

Сотрудники ГИБДД по факту аварии проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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