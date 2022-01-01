В Пермском крае открылась четвёртая ледовая переправа Она соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский Поделиться Твитнуть

Ледовая переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский

МЧС России по Пермскому краю

В Оханском городском округе Прикамья 14 декабря открылась четвёртая в этом сезоне ледовая переправа через Камe. Она соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, протяжённость переправы 2,3 км. Она предназначена для автомобилей грузоподъёмностью до 5 тонн.

Напомним, в крае уже действуют три ледовые переправы: через Сылву между селом Насадка и деревней Мостовая, а также между посёлок Ильича и селом Троица; а также через Каму между посёлком Тюлькино и деревней Тюлькино.

В ведомстве напомнили правила движения по ледовым переправам: двигаться нужно со скоростью не более 10 км/ч без толчков и торможений; перед выездом на лёд отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности; запрещено останавливаться, разворачиваться, обгонять автомобили; нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда.

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