В Перми на 42% вырос спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны Количество таких путешествий достигло допандемийного уровня Поделиться Твитнуть

Пермяки едут на «зимовки», как до пандемии. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Яндекс Путешествия", изучив данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей.

Благодаря смягчению ковидных ограничений на поездки за рубеж и возможности работать удалённо спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны вырос на 42% по сравнению с прошлым годом.

При этом учитывались путешествия дольше трёх недель. Самыми популярными для «зимовок» у пермяков стали Турция, Таиланд, Индия, ОАЭ и Азербайджан. В среднем зимовать в тёплых странах жители Перми будут в течение шести недель. Самые длительные поездки рассчитаны на три месяца: дольше всех пермяки хотят пробыть в Таиланде, Индии и ОАЭ.

В целом по России спрос на длительные зимние поездки туда, где тепло, вырос по сравнению с прошлым годом на 87%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.