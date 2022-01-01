Губернатор рассказал о работе пермских врачей в ЛНР Медработники там находятся с конца ноября Поделиться Твитнуть

Пермские врачи в ЛНР / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о работе бригады врачей из Прикамья в новой поликлинике Северодонецка. В составе бригады хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, терапевты, медсёстры и другие специалисты. Медики прибыли в ЛНР в конце ноября.

«Они круглосуточно проделывают огромную работу, чтобы местные жители могли получать квалифицированную медицинскую помощь», — написал в своём тг-канале глава региона.

Пермские врачи в ЛНР / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Усилиями пермяков в поликлинике открыли кардиологию, второй оперблок, запустили компьютерный томограф, организовали круглосуточный забор анализов.

«Нашим врачам приходится буквально жить в больнице: реаниматолог отработал 21 сутки подряд. Двое терапевтов также единственные, кто ведёт суточные дежурства по неотложной помощи. Да, трудно. Но каждый там понимает, в какой ситуации оказались люди», — констатировал Дмитрий Махонин.

Он отметил, что гордится самоотверженностью земляков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.