Губернатор рассказал о работе пермских врачей в ЛНР
Медработники там находятся с конца ноября
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о работе бригады врачей из Прикамья в новой поликлинике Северодонецка. В составе бригады хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, терапевты, медсёстры и другие специалисты. Медики прибыли в ЛНР в конце ноября.
«Они круглосуточно проделывают огромную работу, чтобы местные жители могли получать квалифицированную медицинскую помощь», — написал в своём тг-канале глава региона.
Усилиями пермяков в поликлинике открыли кардиологию, второй оперблок, запустили компьютерный томограф, организовали круглосуточный забор анализов.
«Нашим врачам приходится буквально жить в больнице: реаниматолог отработал 21 сутки подряд. Двое терапевтов также единственные, кто ведёт суточные дежурства по неотложной помощи. Да, трудно. Но каждый там понимает, в какой ситуации оказались люди», — констатировал Дмитрий Махонин.
Он отметил, что гордится самоотверженностью земляков.
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