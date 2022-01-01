В Прикамье 12 директоров школ нарушили антикоррупционное законодательство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам прокурорской проверки в городе Оса Пермского края 12 руководителей муниципальных учреждений привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что директора предоставили неполные сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей за 2021 год.

Имели место случаи сокрытия собственности, доходов и счетов в кредитных организациях.

Руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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