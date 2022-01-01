Максим Артамонов В Перми суд начнёт рассматривать дело экс-депутата Александра Телепнёва 16 декабря Его обвиняют в хулиганстве Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Евгений Запискин

В Ленинском райсуде на 16 декабря назначено первое судебное заседание по делу бывшего депутата Заксобрания Прикамья Александра Телепнёва. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 апреля в пермском баре «Наташа» Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

Сейчас Телепнёву запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов, а также утренних и вечерних прогулок. Бывший депутат не может выходить из дома с 20:00 до 07:00.Также ему запрещено пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.