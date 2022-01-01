Максим Артамонов В Пермском крае будут судить похитителя шоколада из магазина Мужчина украл его на сумму более 1800 рублей в Краснокамске Поделиться Твитнуть

В полицию Краснокамска обратился сотрудник одного из сетевых магазинов с заявлением о хищении шоколада на сумму более 1800 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ — Грабёж. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как в торговом зале как мужчина берёт с полки коробку со сладостями и выбегает из магазина, не заплатив. Его пытается остановить кассир, но он убегает.

Вскоре полиция задержала мужчину. Им оказался 37-летний житель Краснокамска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Полицейские задержали его и доставили в отдел. Как выяснилось, мужчина уже успел продать шоколад и потратить вырученные деньги.

Полиция возбудила уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведётся следствие.

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