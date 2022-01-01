Елена Синица Минэнерго и минприроды оспаривают требование устранить экологическое бедствие на территории КУБа Рассмотрение дела назначено на 17 января Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермский краевой суд получил апелляционные жалобы на решение Свердловского райсуда, который обязал федеральные минэнерго и минприроды устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна.

Как сообщает Properm.ru, рассмотрение дела назначено на 17 января. С иском к федеральным ведомствам обратились жители Кизела. Они сообщили в суде, что после закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. В результате окисленная вода стала попадать в реки, загрязнять их.





Истцы считают, что это может привести к экологической катастрофе.





Суд обязал минэнерго разработать проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений для сточных вод, а минприроды — устранить накопленный вред на всей территории до 2025 года.





В то же время, группа общественников «ЧСВ. Кама» приняла решение о необходимости комплексной экологической реабилитации рек и водоёмов, которые пострадали от техногенного воздействия.





При этом общественники обращают внимание на то, что установленная ответственность недропользователей перед государством и жителями за негативное воздействие на окружающую среду несоразмерна фактическому воздействию.





По их мнению, возможность аккумулировать зачисления за негативное воздействие на окружающую среду в бюджетах регионов поможет решить экологические проблемы в территориях.





В результате соответствующая резолюция была направлена депутатам Госдумы и в Общественные палаты РФ и региона.

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