В Пермском крае на 36% подорожали билеты на самолёт В ноябре индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ноябре 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101%. Об этом сообщили в Пермьстате.

В продовольственном секторе за месяц цены увеличились на 1%.

В ноябре вновь произошло увеличение стоимости плодоовощной продукции, на этот раз на 8%, что обусловлено сезонным фактором.

В частности, морковь подорожала на 7,9%, картофель и лук - на 5%, капуста и лук - на 3%. Лидеры по подорожанию свежие огурцы (+37,6%) и свежие помидоры (+30,9%)

Из фруктов наиболее заметно подорожали апельсины (+11,8%), лимоны (+7,1%), груши (+5,6%). Но подешевели яблоки (-1,4%), ягоды замороженные (-6,1%), орехи (-6,7%).

Среди прочих продтоваров наиболее существенно увеличилась стоимость икры (+8,8%), рыбы, сыров, шоколада (на 3-4%).

В то же время, в ноябре подешевели майонез (-5,4%), сахар (-3,6%), соль (-3,4%), чёрный чай (-3,1%) и пр.

Цены на непродовольственные товары поднялись в истекшем месяце в среднем на 0,4%.

Отдельные виды обуви, одежды и трикотажных изделий подорожали на 3,9%, некоторые парфюмерно-косметические товары на 5,9%, отдельные моющие и чистящие средства на 3,9%.

На 0,7-3,6% выросли в цене электрочайники, смартфоны, швейные и стиральных машины, пылесосы, моноблоки.

На 5-6% за месяц подешевели планшеты. На 2-4% снизилась стоимость миксеров, блендеров, телевизоров.

Отмечен рост цен на подержанные импортные легковые автомобили (на 1,3%).

Индекс цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты составил 99,8%.

Основное влияние на сводный показатель изменения стоимости услуг по Пермскому краю в ноябре оказало повышение стоимости пассажирских авиаперевозок (на 35,9%).

Также заметно подорожали услуги зарубежного туризма (+14,8%).

Одновременно значительно снизилась стоимость билетов на поезда дальнего следования – на 2,1-9,1%.

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