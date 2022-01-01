Максим Артамонов В Пермском крае будут судить организатора наркобизнеса Он обвиняется в сбыте наркотиков и легализации денег, полученных преступным путём Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Полиция завершила следствие по уголовному делу в отношении 27-летнего пермяка, которого обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в значительном и крупных размерах, а также в легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность группы, занимающейся распространением наркотиков, в мае прошлого года.

Полиция задержала в Кунгуре одного из дилеров, когда он хотел оборудовать тайник-закладку. У него были изъяты 11 свёртков с наркотиком. Другой участник был задержан в тот же день, а Перми полиция задержала 27-летнего организатора наркобизнеса.

По данным следствия, с октября 2021-го по май 2022-го пермяк привлёк для участия в по сбыту наркотиков двух жителей Кунгура — 19 и 23 лет. Они расфасовывали наркотики и оборудовали закладки на территории Кунгура. Всего на счету преступной группы оказалось 62 эпизода. Наркотики продавались с помощью интернет-магазина.

Чтобы легализовать доход, пермяк приобрёл в собственность бизнес по продаже одежды.

Во время обысков полиция изъяла 270 полимерных свёртков с синтетическими наркотиками и нашла 61 тайник-закладку общим весом более 40 граммов.

Сейчас дело организатора преступной группы отправлено в суд. Его сообщники тоже ждут приговора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.