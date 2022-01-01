Более 300 жителей села Григорьевское получили возможность подключить дома к газу Поделиться Твитнуть

Состоялась торжественная церемония пуска газа в с. Григорьевское Нытвенского городского округа, сообщили в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства. Благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового и распределительного газопроводов общей протяжённостью более 13 км и одной котельной, возможность подключения к экологичному природному топливу получили собственники порядка 120 домовладений. В них проживает более 300 человек.

Новые сети были построены в рамках региональной программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в последние годы регион набрал достойные темпы обеспечения территорий газом. При этом работа продолжается, увеличиваются объёмы инвестиций в развитие отрасли, в том числе благодаря поддержке федерации и эффективному сотрудничеству с компанией «Газпром».

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов заявил, что сети в Григорьевском были построены за один год. «Очень радует, что ещё один населённый пункт Пермского края подключён к природному газу. Планы на будущее — грандиозные, и при поддержке региональных властей и губернатора они реализуются. Планируем поднять уровень газификации в сельских территориях Прикамья с 32 до 47%», — отметил Черезов.

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин сообщил, что до 2025 года в планах запустить межпоселковый газопровод от с. Григорьевское до д. Лузино. Его протяженность составит более 30 км. Благодаря этому, еще порядка 365 домовладений Нытвенского округа получат техническую возможность подключения к газу.

По данным министерства, в этом году построены 15 межпоселковых и распределительных газопроводов протяжённостью более 200 км. Они обеспечили техническую возможность подключения домовладений в 14 населённых пунктах. Например, завершены работы по строительству объектов в Чайковском, Куединском, Верещагинском, Осинском, Кунгурском, Чернушинском округах.

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