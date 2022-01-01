Максим Артамонов
В 2023 году для пенсионеров введут льготы при покупке железнодорожных билетов
Скидка составит 15%, но только для купейных вагонов
В следующем году пассажиры поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») в возрасте от 60 лет смогут совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 15%.
Компания решила предоставить скидки для пенсионеров «для повышения доступности поездок для этой категории граждан». В ФПК считают, что это «позволит им путешествовать внутри страны с большим комфортом».
Тарифный план «Для пассажиров 60+» будет действовать практически весь 2023 год. Купить билеты пассажиры могут уже сейчас, а совершить поездки — с 10 января по 22 декабря в следующие календарные периоды:
— с 10 января по 21 февраля;2023;
— с 28 февраля по 24 апреля;
— с 16 мая по 31 мая;
— с 16 сентября по 30 октября;
— с 7 ноября по 21 декабря.
Оформление проездных документов со скидкой возможно не позднее, чем за 7 дней до поездки.
Чтобы получить скидку, пассажирам на кассе нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, в котором есть информация о дате рождения. При оформлении электронного билета скидка будет применяться автоматически после ввода информации о дате рождения.
При этом скидка не суммируется с другими специальными предложениями.
Подробную информацию пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».
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