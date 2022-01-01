Максим Артамонов В 2023 году для пенсионеров введут льготы при покупке железнодорожных билетов Скидка составит 15%, но только для купейных вагонов Поделиться Твитнуть

РЖД

В следующем году пассажиры поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») в возрасте от 60 лет смогут совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 15%.

Компания решила предоставить скидки для пенсионеров «для повышения доступности поездок для этой категории граждан». В ФПК считают, что это «позволит им путешествовать внутри страны с большим комфортом».

Тарифный план «Для пассажиров 60+» будет действовать практически весь 2023 год. Купить билеты пассажиры могут уже сейчас, а совершить поездки — с 10 января по 22 декабря в следующие календарные периоды:

— с 10 января по 21 февраля;2023;

— с 28 февраля по 24 апреля;

— с 16 мая по 31 мая;

— с 16 сентября по 30 октября;

— с 7 ноября по 21 декабря.

Оформление проездных документов со скидкой возможно не позднее, чем за 7 дней до поездки.

Чтобы получить скидку, пассажирам на кассе нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, в котором есть информация о дате рождения. При оформлении электронного билета скидка будет применяться автоматически после ввода информации о дате рождения.

При этом скидка не суммируется с другими специальными предложениями.

Подробную информацию пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.