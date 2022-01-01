Елена Синица В Перми появился новый способ оплаты проезда в общественном транспорте Им можно воспользоваться в приложении «Транспортная карта Пермь» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С декабря в приложении «Транспортная карта Пермь» обновился функционал. Об этом сообщает Гортранс в своих социальных сетях.

Теперь оплатить проезд виртуальной транспортной картой можно с помощью ввода госномера транспортного средства. Это может быть либо госномер автобуса, либо бортовой номер трамвая, пояснили в ведомстве.





Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо обновить приложение. Затем в разделе «Билеты» выбрать «ввести госномер ТС». Эта функция позволит пользоваться приложением на устройствах с неисправной камерой или в ситуациях, когда по иным причинам невозможно отсканировать QR-код.





Есть обновления и касаемо самого QR-кода. При его сканировании появились новые функции: приближение, отдаление, фонарик.

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