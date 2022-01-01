За выходные с улиц Перми вывезено более 20 тысяч кубометров снега Следующий разгул стихии ожидается в конце недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие выходные с улиц Перми вывезено более 20 тысяч кубометров снега. В пиковые периоды для борьбы с последствиями стихии было задействовано 290 единиц техники днём и 327 — ночью, а также более 300 рабочих. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

В ведомстве добавили, что в Перми с начала сильного снегопада выпало более 27 мм осадков (60% месячной нормы декабря).

Сегодня утром сотрудники Административно-технической инспекции Перми проверили 182 объекта улично-дорожной сети. На 99-ти выявили нарушения. В основном это несвоевременное прометание проезжей части, тротуаров, недостаточная расчистка пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Мотовилихе, а также в Ленинском и Кировском районах.

В мэрии напомнили, что жители могут направлять свои замечания по уборке снега в районные учреждения благоустройств и на ресурс «Управляем вместе», а также жаловаться в социальных сетях.

По прогнозам, следующий снегопад ожидается в четверг-пятницу, однако он будет уже не таким интенсивным.

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