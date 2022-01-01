Максим Артамонов В Перми жители микрорайона Островский остались без горячей воды и отопления Нет тепла также в одном детском саду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми утром 12 декабря жители восьми домов в микрорайоне Островский остались без отопления и горячей воды. Это произошло из-за аварии на теплотрассе. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.

«На ул. Чернышевского 8 домов отключили от отопления. 3 тысячи человек без отопления мёрзнут. Среди них дети, старики, инвалиды. С 4 утра такая ситуация!» — говорится в паблике ЧП-Пермь ВКонтакте.

По информации источников «Нового компаньона», без отопления остался также корпус № 3 детского сада № 422 по ул. Фонтанной, 9а. Утром в родительских чатах воспитатели сообщили об этом родителям. Сообщалось, что это связано с аварией на теплотрассе, родителей попросили по возможности забрать малышей домой.

Скришот родительского чата в Вайбере

В теплоснабжающей организации «Т Плюс» принесли извинения за доставленные неудобства и рассказали, что с 04:50 утра проводятся ремонтные работы на тепловой сети.

По всем вопросам, связанным с теплоснабжением, можно обращаться в Тепловую справочную службу по тел. 259-39-98.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.