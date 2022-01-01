Максим Артамонов В этом году в кризисных квартирах «Территория семьи» побывали 12 женщин и 20 детей Большинство из них — жертвы домашнего насилия Поделиться Твитнуть

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель социально ориентированной НКО «Территория семьи» Анна Зуева, с начала 2022 года в двух кризисных квартирах проживали 12 женщин и 20 детей. При этом девять женщин обратились за помощью в «Территорию семьи» в связи с домашним насилием, а три оказались в трудной жизненной ситуации.

Кризисные квартиры — это безопасное бесплатное жилье для женщин с детьми, которые по каким-либо причинам больше не могут оставаться в своём жилье. По сути, это временное жильё для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Крышу над головой здесь можно получить совершенно бесплатно.

Всего же с момента открытия в Перми первой кризисной квартиры для женщин с детьми (в 2018 году) до конца июля 2022 года в них жили 41 семья и 69 детей, отметила Анна.

«Это очень индивидуальные истории. Есть те, кто живёт неделю, а кто-то полгода. Семьи приезжают, в том числе, из края. Возвращаться им домой не вариант. В этом случае женщина с ребёнком или несколькими детьми живёт долго, потому что нужно решить вопрос с работой, устроить детей в садик или школу», — пояснила Анна Зуева.

Кризисные квартиры полностью оборудованы для комфортного проживания: в квартирах есть вся необходимая мебель, в том числе детские кроватки, ванночки, матрасы и коляски для малышей. Также там есть стиральная машина, сушилка, холодильник и наборы продуктов и бытовой химии на первое время. В кризисных квартирах временно могут проживать женщины и при этом не разлучаться с детьми. Это не только временное решение проблемы места проживания, но и защита семьи с детьми от насилия в семье. Пока женщина находится в кризисной квартире, куратор помогает решить проблемы с трудоустройством и документами, а при необходимости матери посещают консультации юриста или психолога. Помощь предоставляется бесплатно.

Квартира надёжно защищена, её адрес не разглашается. Попасть в кризисную квартиру можно, позвонив по телефону координатору проекта.

В 2018 году «Территория семьи» получила президентский грант на проект «Дом для семьи» — всего 2,8 млн. Эти деньги были использованы на аренду, оплату работы специалистов и куратора первой кризисной квартиры, которая стала работать в сентябре 2018 года. Вторая такая квартира появилась в Перми в январе 2021 года.

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