За сутки в Пермском крае подтверждён 121 новый случай COVID-19
Два человека скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 121 новый случай COVID-19. Это в два раза меньше, чем накануне. Среди заражённых 50 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализировано пять человек, 171 выздоровел, двое скончались.
Наибольшее число заражённых выявлено в Березниках и Лысьвенском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 451 159. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9134 человека.
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