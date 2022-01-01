За сутки в Пермском крае подтверждён 121 новый случай COVID-19 Два человека скончались Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 121 новый случай COVID-19. Это в два раза меньше, чем накануне. Среди заражённых 50 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано пять человек, 171 выздоровел, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Березниках и Лысьвенском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 451 159. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9134 человека.

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