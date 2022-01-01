Стали известны имена победителей журналистского конкурса имени Гайдара Всего на конкурс заявились 45 человек Поделиться Твитнуть

Подведены итоги 53-го краевого творческого конкурса журналистского мастерства им. Гайдара. В качестве жюри выступили члены правления Пермского краевого отделения Союза журналистов России.

В 11 номинациях (из 12 объявленных) на конкурс заявились 45 человек. Всего было подано 64 заявки, так как некоторые авторы подали их сразу в две или три номинации.

В номинации «Журналист краевой газеты (журнала)» победителем стал Искандер Садриев — за публикацию «Большая ты моя Ямская…» в журнале «Пермь».

В номинации «Журналист городской (районной) газеты» победителем стал Андрей Кудрин из газеты «Искра» (Лысьва).

В номинации «Тележурналист» лауреатом конкурса признан авторский коллектив «Азот ТВ» в лице Екатерины Вознесенской, Елены Вавиловой и Владимира Шерстобитова — за проект «Дети войны».

В номинации «Журналист интернет-СМИ» победительницей стала Ольга Седурина, Properm.ru.

В номинации «Юный журналист» победительницей стала Кира Орехова из газеты «Искра» (Лысьва). Ещё три участника конкурса в этой номинации — Тимофей Брызгалов, Любовь Водопьянова и Анастасия Мирзоева — по решению жюри получат специальные дипломы. Номинация, напомним, посвящена памяти известной пермской журналистки и радиоведущей Тамары Михайловны Ромащенко.

В номинации «Специальный журналистский проект» лучшей признана «Дорога выживания» Татьяны Сергеевой и Татьяны Фельбер, газета «Березниковский рабочий».

В номинации «Журналистское расследование» жюри решило отметить двоих участников конкурса. Так, победительницами в ней признаны: Татьяна Зырянова, Properm.ru — за публикацию о деятельности компаний с признаками «финансовых пирамид» и Вероника Свизева, 59.ru — за серию публикаций о деятельности реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых граждан.

Также по два победителя — в свободной номинации: Наталья Пальникова, 59.ru — за серию публикаций «Брошенные больницы Перми» и Ольга Прозорова, газета «Соликамский рабочий».

Помимо лауреатов конкурса специальными дипломами жюри решено также отметить: Светлану Фотину — за серию публикаций в рамках проекта «Турнир победителей» в газете «Оханская сторона»; Вадима Аксарина — за серию публикаций на тему восстановления дороги к отдалённой деревне Кукушки Верещагинского городского округа в газете «Заря»; Светлану Перминову — за серию публикаций о мастерах-камнерезах из Красного Ясыла Ординского муниципального округа в газете «Верный путь».

В номинации «Фельетон» заявок не поступило. В номинациях «Журналист корпоративного издания» и «Радиожурналист» было подано по одной заявке. В этих номинациях конкурс признан несостоявшимся. В номинации «Фотожурналист» было подано три заявки, однако, обсудив конкурсные работы, жюри решило премию в ней никому не присуждать.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в январе 2023 года.

Напомним, Пермский краевой творческий конкурс журналистского мастерства им. Гайдара проводится с 1966 года. Организатором конкурса является Пермское краевое отделение Союза журналистов России.

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