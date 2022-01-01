Андрей Стрельцов «Кама» поделила очки с «Тюменью» Молодой пермской команде удалось обыграть лидера турнира Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

В Перми прошли матчи девятого тура Чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А». ​ «Кама» принимала лидера турнирной таблицы ВК «Тюмень».

В первый игровой день успех праздновали гости со счётом 3:0, а в повторном поединке победили подопечные Владимира Викулова, пусть и на тай-бреке 3:2.

После этих игр «Кама» осталась в турнирной таблице на шестом месте, а «Тюмень» на первом.

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