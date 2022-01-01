Елена Синица Прикамье испытывает острый дефицит рабочих и строителей Напротив, повышенная конкуренция у бухгалтеров и юристов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре в Пермском крае насчитывалось 13,8 тыс. вакансий и 60,1 тыс. активных резюме. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

При этом уровень конкуренции за рабочие места в регионе демонстрирует снижение уже пятый месяц подряд. Например, в июле на одну вакансию приходилось пять резюме, а в октябре-ноябре — 4,4.





Ни спецоперация на Украине, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний не сделали рынок труда более конкурентным, отмечают аналитики. Как отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова, кандидаты не занимаются сейчас активным поиском работы и не стремятся менять её в нестабильное время. Именно поэтому работодателям сейчас всё сложнее искать новых сотрудников.





Наиболее острый дефицит кадров в регионе ощущается в сферах «Рабочий персонал» (0,8 резюме на вакансию), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,8), «Строительство, недвижимость» (0,8), «Добыча сырья» (1,0), а также «Медицина, фармацевтика» (1,1).





Напротив, повышенная конкуренция наблюдается в двух профессиональных сферах, это «Бухгалтерия, управленческий учёт» (6,5) и «Юристы» (7,8).

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