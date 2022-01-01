Дмитрий Махонин подведёт итоги года в прямом эфире Трансляция состоится 14 декабря Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подведёт итоги 2022 года в прямом эфире.

Разговор с главой региона можно будет посмотреть 14 декабря в 13:00 на телеканале Россия 24, на сайте Вести—Пермь.ру, послушать на радиостанциях «Радио России — Пермь» и «Вести ФМ». Прямая трансляция также будет доступна в группе «Пермский край» ВКонтакте.

Планируется, что Дмитрий Махонин расскажет о том, каким этот год выдался для Пермского края. В частности, речь пойдёт о технологическом суверенитете, промышленной доктрине региона, социальной поддержке жителей, здравоохранении, стройках, газификации и др.

Вопросы принимаются только по телефону в студии: 210-60-00 (код города 342).





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