Елена Синица В Перми возбудили уголовное дело из-за контрабанды леса в Азербайджан Ущерб оценивается в 1 миллион рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники полиции совместно с УФСБ и Пермской таможней пресекли деятельность предпринимателя, который организовал незаконные поставки леса в Азербайджан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В прошлом году предприниматель заключил внешнеэкономический контракт, подписал декларацию о сделке с древесиной. Однако по факту он не получал лесоматериал по указанной декларации, а закупал его у других лиц. В таможню же была направлена электронная декларация с недостоверными сведениями.





Всего было вывезено более 117 кубометров пиломатериалов хвойных пород. Причинённый ущерб составил около 1 миллиона рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело.

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