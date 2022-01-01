Мобильный пункт вакцинации на этой неделе будет работать в пермском ТРК «Семья» Прививки можно сделать от COVID-19 и пневмококка Поделиться Твитнуть

С 15 по 17 декабря в Перми будет работать единственный мобильный пункт вакцинации. Речь о пункте в ТРК «Семья» по ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree). Здесь можно поставить прививку от COVID-19 и пневмококковой инфекции.

Как сообщили в минздраве региона, режим работы пункта: 15-16 декабря с 15.00 до 19.00; 17 декабря с 11.00 до 15.00.

В ведомстве напомнили, что сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В министерстве отметили, что в графике работы возможны изменения и дополнения. За актуальной информацией можно следить на страницах минздрава Пермского края в соцсетях.

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