После посадки в Домодедово самолёт из Перми выкатился за пределы рулёжной дорожки Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Боинг-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс 1158 из Перми в Москву 10 декабря, после посадки в Домодедово выкатился с рулёжной дорожки, об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

На борту находился 161 пассажир и 7 членов экипажа. Людей высадили прямо на взлётно-посадочной полосе и уже оттуда доставили в здание аэропорта. Пострадавших нет.

В Домодедово была объявлена тревога по коду «Зелёный». Командир воздушного судна запросил тягач для буксировки на стоянку. Впоследствии выяснилось, что повреждений в результате инцидента самолёт не получил. Все мероприятия по эвакуации и транспортировке заняли около трёх часов.

Сообщается, что посадку самолёт эксплуатанта АО «Авиакомпания «Сибирь» выполнял в непростых погодных условиях. Видимость составляла 800 м, шёл мокрый снег.

Официальный комментарий пресс-службы S7 Airlines:

«Самолёт не выкатывался с рулежной дорожки, но ехать по ней самостоятельно было действительно сложно из-за снега, поэтому экипаж запросил буксировку. Рулёжную дорожку очистили, затем пассажиров отвезли на автобусах в терминал, самолёт отбуксировали на место стоянки».

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