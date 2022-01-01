Максим Артамонов Пермские экологи и предприниматели оценили предложения властей по ведению бизнеса в долинах малых рек

Чиновники презентовали возможности для бизнеса в рамках проекта «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

На этой неделе власти Перми презентовали возможности для бизнеса в долинах малых рек в рамках экологического проекта «Зелёное кольцо», который приурочен к 300-летию города. Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев рассказал, какие места в городе станут наиболее проходимыми благодаря благоустройству Черняевского леса и долин малых рек, какие новые локации появятся в Перми и станут точкой притяжения горожан, а также — куда и какой бизнес может «встроиться» на этих территориях.



На обустроенной территории можно будет, например, возвести верёвочный парк, открыть прокат спортивного инвентаря, а в визит-центрах организовать продажу воды, сока или мороженого, рассказал Дмитрий Андреев. В целом же развитие бизнеса на такой территории спланировано таким образом, что оно не повлечёт негативных последствий для зелёного фонда, отметил чиновник.



«Новый компаньон» узнал, что думают об этой инициативе властей сами предприниматели и экоактивисты.



По мнению председателя краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрия Хохлова, если бизнес зайдёт в долины рек — это привлечет новую аудиторию и заложит основы для сохранения этих мест как источника дохода, а не только природной, экологической ценности, которая для многих жителей и неочевидна.



«Люди ценят то, за что платят деньги. Но очень важно, чтобы вначале это был преимущественно бизнес, связанный с экопросвещением, а не чисто развлечением и питанием, как, например, устроено в Парке Горького (тоже ООПТ, но кто об этом знает)», — рассказал эколог.



Он отметил, что в долинах есть огромный потенциал для развития именно экопросветительских и сопутствующих услуг (экскурсии, зелёные классы, квесты, подкормка птиц и пр.). И на этом первом этапе вхождения бизнеса «очень важно сформировать природоориентированного потребителя услуг, так мы сохраним долины, и государство сэкономит деньги на их содержание».



«Учитывая наши реалии, полагаю, что часть услуг должна быть безоплатной для жителей (льготные категории), здесь велика роль НКО и социально-ответственного бизнеса, которым могли бы стать застройщики. Так мы можем создать комплексную, эффективную сферу услуг в долинах и в целом на ООПТ», — считает Хохлов.



Презентация Минприроды Пермского края

Президент ландшафтного сообщества Прикамья «Зелёная Пермь» и организатор фестиваля «Сады над Камой» Оксана Харитонова оценила предложения властей как бизнесмен и экоактивист.



По её словам, чиновники избрали «немножко неправильный подход». Нужно было сначала сделать экономическое исследование, сформировать портфель предложений для бизнеса.



«Туда [в долины малых рек] придёт тот, кто понимает в развитии территории и видит их потенциал. То, что я увидела на картинках в презентации, не привлекает моё внимание как бизнесмена. И если бы я хотела развивать бизнес, мне не захотелось бы туда прийти. Моё предложение такое: нужно сделать экономическое предложение этих мест и узнать мнение самих жителей — что им самим нужно в этих локациях. И уже тогда, исходя из этих социальных исследований, думать о реализации планов от кромки долины вглубь жилого района», — рассказала она.



Оксана Харитонова считает, что бизнес сейчас не готов заходить в долины малых рек и другие природные территории, потому что не знает, что будет через год — пять лет с теми же кромочными улицами.



Также девелоперы не рассматривают первый и второй этаж в качестве коммерции, как предлагают власти для бизнеса. Им выгоднее сделать там квартиры. К тому же у застройщиков есть требования по парковочным местам — им обязательно нужна парковка у дома.



Проект «Зелёное кольцо» запущен в рамках подготовки к 300-летию Перми. Он направлен на благоустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долин рек Данилихи и Егошихи и особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

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