Андрей Стрельцов Савелий Коростелёв потерял лидерство в Кубке страны по лыжным гонкам Пермский спортсмен не вышел на старт гонки на домашнем этапе Поделиться Твитнуть

Савелий Коростелёв

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Сегодня в Чусовом определился победитель в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам. Первым до финиша добрался олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Совсем немного ему уступил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов

На старт сегодняшней гонки не вышел действующий лидер Кубка России, молодой пермский спортсмен Савелий Коростелёв. В результате общее лидерство в турнире захватил Александр Большунов.

У женщин в спринте Мария Истомина, представляющая Пермский край, остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место. Новый старты состоятся завтра, 11 декабря, в Чусовом.





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