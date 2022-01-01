Андрей Стрельцов
Савелий Коростелёв потерял лидерство в Кубке страны по лыжным гонкам
Пермский спортсмен не вышел на старт гонки на домашнем этапе
Сегодня в Чусовом определился победитель в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам. Первым до финиша добрался олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Совсем немного ему уступил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов
На старт сегодняшней гонки не вышел действующий лидер Кубка России, молодой пермский спортсмен Савелий Коростелёв. В результате общее лидерство в турнире захватил Александр Большунов.
У женщин в спринте Мария Истомина, представляющая Пермский край, остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место. Новый старты состоятся завтра, 11 декабря, в Чусовом.
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