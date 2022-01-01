В Перми 11 молодых семьей смогли получить пособия за первого ребёнка только после вмешательства прокуратуры По решению суда им выплачено более 170 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры по поводу перерасчёта выплат, которые предоставляются семьям после рождения первого ребёнка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С просьбой разобраться в ситуации в прокуратуру обратились 11 молодых семей. В надзорном ведомстве выяснили, что сумма, которую им начисляли в отделе по Мотовилихинскому району ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края», была ниже, чем положено.

Как показала прокурорская проверка, сотрудники центра при начислении ежемесячной выплаты по рождению (усыновлению) первого ребенка использовали другой расчётный период. Это привело к уменьшению суммы пособия.

Прокуратура обратилась с иском в Ленинский райсуд. Требования ведомства о перерасчёте были удовлетворены, и 11 семьям выплатили свыше 170 тыс. руб.

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