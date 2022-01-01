Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли минский СКА Эта победа стада второй для пермяков в международном гандбольном турнире Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В дивизионе «Восток» SEHA-лиги 9 декабря стартовали матчи четвертого тура. Пермская гандбольная команда в Минске встретилась с местными армейцами.

В середине ноября эти соперники уже встречались в Перми. Тогда белорусы выиграли, но на этот раз подопечным Валентина Бузмакова удалось взять реванш. Поединок закончился со счетом 30:35 в пользу «медведей».

SEHA — Gazprom League (South East Handball Association League) — региональная гандбольная лига, в которой играют клубы Южной и Восточной Европы. Она была создана в 2011 году. Лига существует параллельно с национальными чемпионатами команд-участниц и еврокубками.

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