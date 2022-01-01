Максим Артамонов Пермский политех разработал технологию изготовления асфальта из одноразовых масок В вузе считают, что её можно рассматривать в качестве импортозамещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёные Пермского политеха предложили в качестве армирующего вещества при производстве асфальта использовать оставшиеся после пандемии отходы — медицинские маски. По их мнению, эта технология повысит долговечность дорожного полотна и уменьшит потребление сырьевых природных ресурсов, что дополнительно снизит затраты при производстве асфальтобетона. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Исследование опубликовано в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года.

Как отметили разработчики, полученные в ходе эксперимента образцы асфальта отличаются от традиционного состава повышенной устойчивостью на сжатие — это говорит о лучших свойствах покрытия летом и зимой.

Маски, которые использовались в пандемию, состоят из спанбонда и содержат тонкие и толстые нити полипропилена. В связи с этим могут служить армирующим элементом асфальтовой смеси.

«Поскольку полипропилен имеет химическое родство с битумом, маски добавили жёсткости и прочности конечному продукту, предназначенному для использования в качестве основы для дорог и тротуаров», — рассказала аспирантка кафедры «Охрана окружающей среды» Вероника Салахова.

В вузе утверждают, что эту технологию можно рассматривать как импортозамещение, потому что она позволяет снизить зависимость от использования модификаторов иностранного производства при регулировании физико-механических свойств асфальтобетона.

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