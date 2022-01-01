Елена Синица Прикамцам предлагают поддержать Нижний Новгород в конкурсе за звание Молодёжной столицы страны Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В полночь 10 декабря завершается голосование в конкурсе за звание Молодёжной столицы России. Жителям Прикамья предлагается поддержать в этом конкурсе Нижний Новгород, который, как и Пермский край, входит в Приволжский федеральный округ (ПФО).

Если Нижний Новгород одержит победу в конкурсе, то при поддержке федеральных властей в городе пройдут десятки нужных и полезных программ. В этих мероприятиях сможет поучаствовать молодёжь со всей страны, в том числе и из Пермского края. Таким образом, центр ПФО сможет стать местом главных событий для молодёжи.





Чтобы поддержать Нижний Новгород в голосовании, нужно до 10 декабря проголосовать по ссылке: dom.fadm.gov.ru . Принять участие в голосовании может любой город России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.