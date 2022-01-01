Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 9 по 11 декабря Поделиться Твитнуть

9 декабря с 16:00 до 19:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького пройдёт фестиваль «Этномода» (6+). В программе интерактивные выставки, мастер-классы и этнодефиле. Состоится презентация информационно-культурного центра Permia – совместного проекта библиотеки и общественной организации «Камва». Центр обладает коллекцией книг, фильмов и музыкальных изданий по краеведению, этнографии, финно-угорской культуре, которая передана «Камвой» в библиотеку.

9 декабря в 19:00 в Центре городской культуры откроется благотворительная выставка в рамках акции «Не виновата» (18+).

9 декабря в 19:00 в частной филармонии «Триумф» театр «Тиква»/«Thikwa» (Берлин) представит спектакль «Головокружение/Vertigo» (12+), созданный в рамках проекта «Внутреннее зрение. Театральное исследование на тему, которую обычно называют аутизмом».

9 декабря в 19:00 в музее современного искусства PERMM в рамках выставки Вадима Михайлова «Это другое» (18+) пройдёт «Тёмная экскурсия» (18+) с гидом Марией Мельничук. На час таинственный лабиринт выставки «Это другое» погрузится во тьму, пробираться по которой участники будут с помощью лучей фонариков.

9 декабря в 19:00 и 11 декабря в 17:00 в кинотеатре «Кристалл» на большом экране можно увидеть фильмы проекта Context.Film (18+) в рамках фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Фестиваль короткометражных фильмов, который проходит при поддержке проекта TheatreHD, собрал самые яркие работы со всего мира, посвящённые или навеянные танцем. Отобранные работы объединили в два блока: «Кинотанец» (18+) и «Эксперимент» (18+). «Кинотанец» – это работы, где танец является основой сюжета или главным действующим лицом, а в основе «Эксперимента» более широкая история – про движение в целом.

9 декабря в 23:00 на сайте OperaVision пройдёт трансляция оперы Штрауса «Ариадна на Наксосе» (16+) в исполнении Королевской шведской оперы.

10 декабря в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция оперы «Мнимая безумная» (16+) Франческо Сакрати на сцене Королевской капеллы в Версале. Дирижёр – Леонардо Гарсиа Аларкон.

10 декабря в Пермском Доме художника откроется выставка-продажа «Новогодний вернисаж» (0+).

10 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл» приглашают на документальный фильм-экскурсию по выставке «Гоген» (12+). Зрителей ждёт фильм о жизни и творчестве великого Поля Гогена, снятый во Франции, Великобритании, на Таити и Маркизских островах.

10 декабря в 17:00 в Музее пермских древностей пройдёт лекция «Звероящеры: как они стали нами» (6+).

10 декабря в 17:00 в Музее современного искусства PERMM пройдёт экскурсия в формате иммерсивного погружения (18+). Новый опыт созерцания и наблюдения поможет научиться формировать свои собственные впечатления и наслаждаться современным искусством, даже если вы ничего про него не знаете.

10 декабря в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт концерт солистов «Hommage. Рената Тебальди. 100 лет со дня рождения» (6+). В программе – произведения Джузеппе Верди, Умберто Джордано, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини и других композиторов. Автор программы и партия фортепиано: Медея Ясониди.

10 декабря в 19:00 в Органном концертном зале квартет скрипача-виртуоза Константина Ильицкого представит концертную программу «Скрипка в джазе» (6+). Прозвучат произведения мировой классики джаза, авторские композиции участников квартета, а также импровизации на темы балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского.

10 декабря в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт скрипача Карэна Шахгалдяна и альтиста Максима Новикова (12+). Музыканты выступят с премьерой двух циклов каприсов композитора Георгса Пелециса – для скрипки соло и для альта соло. В программе – фрагменты интервью композитора YouTube-каналу «Ещё непознер».

10 и 11 декабря на «Пермской ярмарке» пройдёт выставка собак Dog Fest (0+). Посетителей ждут соревнования собак на рингах и шоу, мастер-классы по дрессировке, выступление беспородных собак и многое другое.

10 и 11 декабря в 12:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт занятие «Вертепное представление всем на удивление» (6+). Гости «Хохловки» узнают о традициях и истории рождественского вертепа, смастерят кукол для вертепа, выучат рождественские песнопения и разыграют вертепное представление.

Пермский краеведческий музей

11 декабря в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция оратории Сезара Франка «Заповеди блаженства» (16+). Дирижёр – Гергей Мадараш. Льежский королевский филармонический оркестр и Венгерский национальный хор.

11 декабря в 12:00 и 14:00 в фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «От Саксонии до Сретенского» (12+ от 13 лет). Экскурсию проводит хранитель коллекции декоративно-прикладного искусства Елена Артищева.

11 декабря в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт мастер-класс, посвящённый Адвенту. В программе – рождественские игры Германии: подвижные, интеллектуальные, музыкальные, интерактивные, настольные.

11 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл» приглашают на оперу-балет «Галантные Индии» (16+) Жана-Филиппа Рамо на сцене Парижской оперы.

До 28 декабря в киноцентре «Премьер» в рамках предновогодней программы зрителей ждёт новый мультфильм Виктора Глухушина «Щелкунчик и волшебная флейта» (6+).

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