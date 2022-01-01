Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 9 по 11 декабря
9 декабря с 16:00 до 19:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького пройдёт фестиваль «Этномода» (6+). В программе интерактивные выставки, мастер-классы и этнодефиле. Состоится презентация информационно-культурного центра Permia – совместного проекта библиотеки и общественной организации «Камва». Центр обладает коллекцией книг, фильмов и музыкальных изданий по краеведению, этнографии, финно-угорской культуре, которая передана «Камвой» в библиотеку.
9 декабря в 19:00 в
Центре городской культуры откроется
благотворительная выставка в рамках акции «Не виновата» (18+).
9 декабря в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» театр
«Тиква»/«Thikwa» (Берлин) представит
спектакль «Головокружение/Vertigo» (12+), созданный в рамках проекта «Внутреннее зрение. Театральное исследование на тему, которую обычно
называют аутизмом».
9 декабря в 19:00 в музее
современного искусства PERMM в
рамках выставки Вадима Михайлова «Это другое» (18+) пройдёт «Тёмная экскурсия» (18+) с
гидом Марией Мельничук. На час таинственный лабиринт выставки «Это другое» погрузится
во тьму, пробираться по которой участники будут с помощью лучей фонариков.
9 декабря в 19:00 и 11
декабря в 17:00 в кинотеатре «Кристалл» на большом экране можно увидеть фильмы проекта Context.Film (18+) в
рамках фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Фестиваль
короткометражных фильмов, который проходит при поддержке проекта TheatreHD,
собрал самые яркие работы со всего мира, посвящённые или навеянные танцем.
Отобранные работы объединили в два блока: «Кинотанец» (18+) и «Эксперимент»
(18+). «Кинотанец» – это работы, где танец является основой сюжета или главным
действующим лицом, а в основе
«Эксперимента» более широкая история – про движение в целом.
9 декабря в 23:00 на
сайте OperaVision пройдёт
трансляция оперы Штрауса «Ариадна на
Наксосе» (16+) в исполнении Королевской шведской оперы.
10 декабря в 00:00 на
сайте Medici.TV стартует трансляция оперы «Мнимая
безумная» (16+) Франческо Сакрати на сцене Королевской капеллы в Версале.
Дирижёр – Леонардо Гарсиа
Аларкон.
10 декабря в Пермском
Доме художника откроется
выставка-продажа «Новогодний вернисаж» (0+).
10 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл» приглашают на документальный
фильм-экскурсию по выставке «Гоген» (12+). Зрителей ждёт фильм о жизни и
творчестве великого Поля Гогена, снятый во Франции, Великобритании, на Таити и
Маркизских островах.
10 декабря в 17:00 в
Музее пермских древностей пройдёт
лекция «Звероящеры: как они стали нами» (6+).
10 декабря в 17:00 в Музее
современного искусства PERMM пройдёт
экскурсия в
формате иммерсивного погружения (18+). Новый опыт созерцания и наблюдения
поможет научиться формировать свои собственные впечатления и наслаждаться
современным искусством, даже если вы ничего про него не знаете.
10
декабря в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт концерт солистов «Hommage. Рената
Тебальди. 100 лет со дня рождения» (6+). В программе – произведения Джузеппе
Верди, Умберто Джордано, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини и других композиторов.
Автор программы и партия фортепиано: Медея Ясониди.
10
декабря в 19:00 в Органном концертном зале квартет скрипача-виртуоза Константина Ильицкого представит концертную
программу «Скрипка в джазе» (6+). Прозвучат произведения мировой классики
джаза, авторские композиции участников квартета, а также импровизации на темы
балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского.
10
декабря в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт скрипача
Карэна Шахгалдяна и альтиста Максима Новикова (12+). Музыканты выступят с
премьерой двух циклов каприсов композитора Георгса Пелециса – для скрипки соло
и для альта соло. В программе – фрагменты интервью композитора YouTube-каналу «Ещё
непознер».
10 и 11 декабря на «Пермской ярмарке» пройдёт
выставка собак Dog Fest (0+). Посетителей ждут соревнования собак на рингах и
шоу, мастер-классы по дрессировке, выступление беспородных собак и многое
другое.
10 и
11 декабря в 12:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт занятие «Вертепное представление всем
на удивление» (6+). Гости «Хохловки» узнают о традициях и истории
рождественского вертепа, смастерят кукол для вертепа, выучат рождественские
песнопения и разыграют вертепное представление.
11
декабря в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция оратории
Сезара Франка «Заповеди
блаженства» (16+). Дирижёр –
Гергей Мадараш. Льежский королевский филармонический оркестр и Венгерский
национальный хор.
11 декабря в 12:00 и 14:00 в фондохранении Пермского краеведческого
музея пройдёт экскурсия «От
Саксонии до Сретенского» (12+ от 13 лет). Экскурсию проводит хранитель
коллекции декоративно-прикладного искусства Елена Артищева.
11
декабря в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт мастер-класс, посвящённый Адвенту. В
программе – рождественские игры Германии: подвижные, интеллектуальные,
музыкальные, интерактивные, настольные.
11 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл» приглашают на оперу-балет
«Галантные Индии» (16+) Жана-Филиппа Рамо на сцене Парижской оперы.
До 28 декабря в
киноцентре «Премьер» в рамках
предновогодней программы зрителей ждёт новый мультфильм Виктора Глухушина
«Щелкунчик и волшебная флейта» (6+).
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