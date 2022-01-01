За сутки в Пермском крае подтверждено 253 новых случая COVID-19 Два человека скончались Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 253 новых случая COVID-19. Среди заражённых 91 житель в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 37 человек, 146 выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Березниках и Краснокамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 450 482. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9127 чел.

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