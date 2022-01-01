За сутки в Пермском крае подтверждено 253 новых случая COVID-19
Два человека скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 253 новых случая COVID-19. Среди заражённых 91 житель в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 37 человек, 146 выздоровели, двое скончались.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Березниках и Краснокамском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 450 482. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9127 чел.
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