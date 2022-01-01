В Пермском крае задержали работавшего на телефонных мошенников курьера
Преступник даже не успел получить свою первую зарплату
Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Перми, являвшегося активным звеном в цепочке преступников, наживающихся за счёт доверчивых пожилых граждан.
Молодой человек устроился на эту работу по Интернету, за 60 тыс. руб. в месяц он должен был приезжать по указанным адресам и забирать у пенсионеров вещи и деньги. Перед этим злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали, что близкий родственник попал в аварию, и чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить. Курьер забирал деньги и переводил их сначала на свою карточку, а затем на указанные кураторами счета.
От рук мошенников в Перми пострадали пять человек, в Березниках четыре. После этого курьер был задержан сыщиками с поличным.
Сообщается, что молодой человек даже не успел получить свою первую зарплату.
Теперь подозреваемого будут судить по статье «мошенничество». Правоохранители подозревают, что ещё не все потерпевшие заявили о совершённых преступлениях. Если вы пострадали от рук этого человека, обратитесь в ближайший отдел полиции.
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