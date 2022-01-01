Максим Артамонов В Перми к Новому году соберут 500 подарочных наборов для бездомных людей Благотворительную акцию пятый год подряд проводит «Территория передышки» Поделиться Твитнуть

Фото: Никита Ажеев

Центр помощи бездомным людям «Территория передышки» запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору подарков для людей, которые живут на улице. В этом году организаторы планируют собрать 500 подарков — это рекордное количество за пять лет существования акции. Об этом сообщается в официальной группе проекта ВКонтакте.

Акция продлится до 18 декабря, а под Новый год волонтёры «Территории передышки», переодетые в Дедов Морозов и Снегурочек, вручат собранные подарки жильцам центра социальной адаптации, посетителям дневного центра и стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колёсах».

В акции может принять участие любой желающий. Для этого собрать подарок для бездомного человека или передать любое количество наполнения для подарков в дневной центр или один из пунктов сбора, расположенных по всей Перми. Адреса пунктов сбора и подробности акции можно уточнить в группе ВКонтакте и на сайте.

В подарок можно положить, например, открытки с пожеланиями, набор конфет или плитку шоколада, упаковку печенья (вафель, пряников или сушек), пару тонких носков, тёплую вещь (варежки, шапки, шарфы, шерстяные носки), зубную щётку и пасту, мыло и т.д. Всё это нужно упаковать в красивый подарочный пакет.

Как пояснили «Новому компаньону» организаторы, в прошлом году было собрано 360 таких подарочных наборов, а в 2020-м — 354. В этом году планируется собрать 500, потому что посетителей в дневном центре и на стоянках стало значительно больше.

«Типичного портрета дарителя нет, нам помогают самые разные люди: от студентов до пенсионерок. Также нам помогают пермские компании, например, в прошлом году магазин «Чердак» передал для людей в беде 350 нарядных пакетов для подарков и 40 открыток, а компания «Автомиг» передала для 30 подарков зубные пасты, щётки, бритвенные станки, мыло и мужские носки», — рассказали в «Территории передышки».

Дневной центр для людей в беде «Территория передышки» начал работать с ноября 2018 года. Это место, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога. За время работы более 3500 человек получили помощь в проектах организации.

Центр находится на ул. Луначарского, 130 (вход с обратной стороны от подъездов посередине дома (со стороны ул. Крисанова), цокольный этаж). Центр работает с понедельника по пятницу, кроме четверга, с 10:00 до 19:00.

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