Максим Артамонов
В Перми к Новому году соберут 500 подарочных наборов для бездомных людей
Благотворительную акцию пятый год подряд проводит «Территория передышки»
Центр помощи бездомным людям «Территория передышки» запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору подарков для людей, которые живут на улице. В этом году организаторы планируют собрать 500 подарков — это рекордное количество за пять лет существования акции. Об этом сообщается в официальной группе проекта ВКонтакте.
Акция продлится до 18 декабря, а под Новый год волонтёры «Территории передышки», переодетые в Дедов Морозов и Снегурочек, вручат собранные подарки жильцам центра социальной адаптации, посетителям дневного центра и стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колёсах».
В акции может принять участие любой желающий. Для этого собрать подарок для бездомного человека или передать любое количество наполнения для подарков в дневной центр или один из пунктов сбора, расположенных по всей Перми. Адреса пунктов сбора и подробности акции можно уточнить в группе ВКонтакте и на сайте.
В подарок можно положить, например, открытки с пожеланиями, набор конфет или плитку шоколада, упаковку печенья (вафель, пряников или сушек), пару тонких носков, тёплую вещь (варежки, шапки, шарфы, шерстяные носки), зубную щётку и пасту, мыло и т.д. Всё это нужно упаковать в красивый подарочный пакет.
Как пояснили «Новому компаньону» организаторы, в прошлом году было собрано 360 таких подарочных наборов, а в 2020-м — 354. В этом году планируется собрать 500, потому что посетителей в дневном центре и на стоянках стало значительно больше.
«Типичного портрета дарителя нет, нам помогают самые разные люди: от студентов до пенсионерок. Также нам помогают пермские компании, например, в прошлом году магазин «Чердак» передал для людей в беде 350 нарядных пакетов для подарков и 40 открыток, а компания «Автомиг» передала для 30 подарков зубные пасты, щётки, бритвенные станки, мыло и мужские носки», — рассказали в «Территории передышки».
Дневной центр для людей в беде «Территория передышки» начал работать с ноября 2018 года. Это место, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога. За время работы более 3500 человек получили помощь в проектах организации.
Центр находится на ул. Луначарского, 130 (вход с обратной стороны от подъездов посередине дома (со стороны ул. Крисанова), цокольный этаж). Центр работает с понедельника по пятницу, кроме четверга, с 10:00 до 19:00.
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