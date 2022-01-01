Средняя сумма взятки в Пермском крае превысила 176 тыс. рублей С начала года в Прикамье выявлено 417 коррупционных преступлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За текущий год полицией Пермского края выявлено 417 преступлений коррупционной направленности, из которых 201 относится к категории тяжких и особо тяжких. Об этом сообщил заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Лузин.

Полковник полиции добавил, что доля коррупционных преступлений от общего числа преступлений экономической направленности составляет 20%.

С начала года в регионе выявлено 159 лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений. Окончено расследование и направлено в суд 177 уголовных дел.

Выявлено 267 фактов взяточничества. Средняя сумма полученной взятки в 2022 году составила 176,7 тыс. руб.

Как отметил Александр Лузин, наибольшее количество коррупционных преступлений выявляется в сфере государственного управления.

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