Мобилизованного отца троих детей из Пермского края вернут домой С решением вопроса помог пермский омбудсмен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце ноября в аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае обратилась мать мобилизованного. Она сообщила, что её сын является отцом троих несовершеннолетних, и попросила представления отсрочки.

Женщина рассказала, что супруга мобилизованного лежит в больнице со средним ребёнком, и сама она в силу слабого здоровья не справляется с воспитанием внуков полутора и десяти лет. Она даже обсуждала вопрос о возможной временной передаче детей в интернат.

Как сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко, с помощью краевого министра территориальной безопасности Виктора Батмазова и военного комиссара Пермского края Александра Коковина мобилизованному многодетному отцу была предоставлена отсрочка от прохождения службы.

«О принятом решении сообщил лично заявительнице, — написал на своей странице ВКонтакте Сапко. — Мать мобилизованного с трудом сдержала слёзы, получив доброе известие».

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