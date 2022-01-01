Елена Синица Пермское УФАС признало АО «Альфа-банк» виновным в нарушении закона о рекламе Банку грозит штраф до 800 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС признало рекламу финансовых услуг АО «Альфа Банк» нарушающей требования закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что сотрудники ведомства заметили в эфире пермской радиостанции ненадлежащую рекламу о предоставлении ипотечного кредита.





В рекламе банка была информация только о процентной ставке, однако не было информации о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика. Таким образом, потребитель не может сделать объективный вывод о полной стоимости кредита, говорят в УФАС.





Банк получил предписание о необходимости прекратить нарушение. За него АО «Альфа Банк» будет оштрафовано на сумму от 300 до 800 тыс. руб.

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