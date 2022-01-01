В Пермском крае резко выросли цены на дизельное топливо УФАС пока не усматривает причин вмешиваться в ситуацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 5 декабря 2022 года в Пермском крае, по сравнению с началом прошлой недели, на 1,46% выросли цены на дизельное топливо. Литр ДТ в регионе теперь стоит 59,68 руб. (+0,86 руб. к показателям на 28 ноября).

При этом цены на бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-98 не изменились и составляют 46,93 руб., 50,91 руб. и 61,65 руб. за литр соответственно, сообщается на сайте fuelprices.ru.

Если брать статистику за три месяца, то дизельное топливо в Прикамье с начала осени подорожало на 7,3% (+4,06 руб.), бензин АИ-98 — на 0,3 руб. (+0,49%), АИ-92 подешевел на 0,11 руб (-0,23%), а цены на АИ-95 не изменились.

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермском УФАС России, за неделю в ведомство поступило 11 жалоб на повышение цен на дизельное топливо.

Согласно мониторингу розничных цен на нефтепродукты, ежедневно проводимому Пермским УФАС, розничные цены на дизельное топливо на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае возросли с начала года на 9,25%. Это не превысило процент инфляции (по сведениям Пермьстата темпы роста потребительских цен в регионе в октябре 2022 года к декабрю 2021 года составили 10,68%).

Кроме того, марки дизельного топлива (летнее, межсезонное, зимнее) отличаются друг от друга по техническим характеристикам. Цены на зимнее дизельное топливо значительно выше, чем на летнее, что обусловлено более высокой себестоимостью его производства.

Переход с летнего дизельного топлива на зимнее совпал с резким скачком оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Исходя из выше изложенного, Пермское УФАС России в настоящее время не усматривает причин для применения мер антимонопольного реагирования», — отметили в ведомстве.

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