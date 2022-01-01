Максим Артамонов В Перми скончалась бывшая заведующая скорой помощи Валентина Ракинцева проработала в медицине 50 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская станция скорой помощи

Как сообщили в Пермской станции скорой медицинской помощи, 7 декабря в Перми на 75 году жизни умерла бывшая заведующая оперативным отделом станции скорой помощи в Перми, методист краевого центра медицины катастроф Валентина Ракинцева.

По словам коллег, женщина начала работать в медицине в 1967 году. Сначала была медсестрой хирургического отделения Центральной районной больницы в Соликамске и медсестрой терапевтического отделения больницы № 22 в Перми.

Закончив Пермский государственный медицинский институт в 1984 году, она прошла интернатуру на Пермской станции скорой медицинской помощи и с 1985 по 1988 годы заведовала Мотовилихинской подстанцией.

Затем, с 1988 по 1992 годы, заведовала ЛОР-службой в поликлинике городской больницы № 21, продолжая совмещать с работой на должности врача выездной бригады скорой помощи.

С 1984 по 2008 годы женщина была врачом выездной бригады скорой помощи, руководила Мотовилихинской подстанцией, но большинство её знало как заведующую оперативным отделом.

С 2008 по 2017 она работала в Пермском краевом территориальном центре медицины катастроф.

За годы работы в здравоохранении Валентина Ракинцева не раз получала благодарности от жителей города. Её труд был отмечен грамотами и благодарностями руководства станции скорой помощи и Почётной грамотой здравоохранения Пермского края.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 9 декабря в 12:30 в Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре (ул. Висимская, 4А).

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