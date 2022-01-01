Елена Синица Пермяку грозит пожизненное лишение свободы за крупную партию наркотиков У него изъяли 5,5 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что мужчина уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за оборот запрещённых веществ. В этот раз мужчину задержали возле его дома. У него изъяли 1 кг наркотиков.





В квартире у мужчины нашли еще около 4,5 кг наркотиков. Среди изъятого – амфетамин, N-метилэфедрон, так называемые «спайсы», гашиш и канабис.





Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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