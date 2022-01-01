Максим Артамонов
В Перми памятник Татищеву перейдёт на баланс муниципалитета
Около 20 лет монумент считался бесхозяйным
Ленинский райсуд Перми удовлетворил иск городского департамента имущественных отношений о признании права муниципальной собственности на памятник Василию Татищеву. Об этом сообщается на сайте суда.
Памятник расположен в сквере микрорайона Разгуляй и формально является бесхозяйным.
Кроме того, чиновники подали иск о признании права собственности на здание для обезьян, расположенное на территории Пермского зоопарка по адресу: ул. Монастырская, 10. Объект считался бесхозяйным недвижимым имуществом.
Суд удовлетворил оба иска администрации.
Памятник основателю Перми Василию Татищеву был заложен в 2001 году, а установлен 11 июня 2003 года — в честь 280-летия города. С 2001 по 2002 год проводился трёхэтапный конкурс проектов, победителем стал пермский скульптор А.А. Коврижкин. В создании монумента также принимал участие архитектор С.И. Тарасов.
Сам монумент был изготовлен в Нижнем Тагиле и доставлен в Пермь 27 мая 2003 года. Он выполнен из бронзы и представляет собой четырёхметровую, в полный рост фигуру Татищева в развевающемся плаще, с планом Егошихинского завода.
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