Максим Артамонов В Перми памятник Татищеву перейдёт на баланс муниципалитета Около 20 лет монумент считался бесхозяйным Поделиться Твитнуть

По мнению экспертов, одним из наиболее оптимальных мест для строительства нового здания Пермской государственной художественной галереи является микрорайон Разгуляй — Первогород, место откуда началась Пермь

Константин Долгановский

Ленинский райсуд Перми удовлетворил иск городского департамента имущественных отношений о признании права муниципальной собственности на памятник Василию Татищеву. Об этом сообщается на сайте суда.

Памятник расположен в сквере микрорайона Разгуляй и формально является бесхозяйным.

Кроме того, чиновники подали иск о признании права собственности на здание для обезьян, расположенное на территории Пермского зоопарка по адресу: ул. Монастырская, 10. Объект считался бесхозяйным недвижимым имуществом.

Суд удовлетворил оба иска администрации.

Памятник основателю Перми Василию Татищеву был заложен в 2001 году, а установлен 11 июня 2003 года — в честь 280-летия города. С 2001 по 2002 год проводился трёхэтапный конкурс проектов, победителем стал пермский скульптор А.А. Коврижкин. В создании монумента также принимал участие архитектор С.И. Тарасов.

Сам монумент был изготовлен в Нижнем Тагиле и доставлен в Пермь 27 мая 2003 года. Он выполнен из бронзы и представляет собой четырёхметровую, в полный рост фигуру Татищева в развевающемся плаще, с планом Егошихинского завода.

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