В Перми приставы арестовали за долги два автомобиля Porsche Panamera Поделиться Твитнуть

В счёт погашения задолженностей судебные приставы УФССП по Пермскому краю арестовали два автомобиля премиум-класса Porsche Panamera.

Как уточнили в ведомстве, в первом случае спортивной иномарки 2015 г.в. может лишиться 52-летний пермяк, который задолжал банку более 2,7 млн руб. Сейчас автомобиль эвакуирован на стоянку банка под его ответственное хранение.

Во втором случае Porsche Panamera 2013 г.в. обеспечит исполнение решения Арбитражного суда Пермского края о взыскании со строительной компании ООО «УралСтройТранс» задолженности в размере более 1,5 млн руб.

Организация не оплатила поставленный ООО «КапиталТранс» щебень. Поставщик в судебном порядке взыскал долг и предъявил исполнительный документ в службу судебных приставов.

В УФССП отметили, что у владельцев авто ещё есть возможность вернуть своё имущество, для этого нужно погасить долги, иначе спорткары продадут на торгах.

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