В центре Перми на трёх перекрёстках 8 декабря отключат светофоры Поделиться Твитнуть

В Перми 8 декабря отключат светофоры на трёх перекрёстках в центре города. Отключения связаны с проведением профилактических работ, сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую ГИБДД.

Так, с 8:00 до 20:00 не будут работать автоматические регулировщики движения на пересечении улиц Куйбышева — Луначарского и Куйбышева — Пушкина, а с 10:00 до 18:00 — на перекрестке улиц Свердлова и Ивановская.

В ГИБДД рекомендуют водителям быть более внимательными.

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