Владимир Путин ответил на вопрос о новом этапе мобилизации Поделиться Твитнуть

Президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что считает разговоры о новом этапе мобилизации бессмысленными. Передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, — сказал глава государства, — и необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой» .

Путин рассказал, что из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. до сих пор находятся в резерве, более 70 тыс. состоят в войсках теробороны и только 77 тыс. участвуют в боевых ситуациях.

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