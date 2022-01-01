В МЧС предупредили об опасности обрывов электропроводов в Пермском крае Высока вероятность ЧП с 8 по 10 декабря Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю сообщили, что с 8 по 10 декабря местами по региону возможны опасные метеорологические явления — сильное наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередачи и деревьях. В связи с этим вероятны обрывы проводов, а также падение ветвей.

Жителям рекомендуется не находиться рядом с деревьями и линиями электропередачи, выбирать безопасное место парковки. Если авария на сетях всё же случилась, следует обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

Водителям также рекомендовано соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможения. Внимательными и осторожными следует быть в эти дни и пешеходам.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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