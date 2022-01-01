Максим Артамонов В следующем году в Пермском крае власти обещают построить четыре стадиона в мунципалитетах На их строительство чиновники потратят 93 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2023 году при поддержке из регионального бюджета власти намерены построить четыре стадиона — в селе Большой Букор (Чайковский), в Горнозаводске, Александровске и селе Юксеево (Кочёвский округ). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Все четыре объекта выбраны после конкурса заявок от муниципалитетов на региональное софинансирование строительства и реконструкции стадионов в рамках краевой программы «Спортивное Прикамье».

Как пояснили в краевом минспорта, на строительство стадионов из регионального бюджета будет направлено 93 млн руб. (75% от стоимости объектов), 25% выделят сами муниципалитеты, пояснили в Минспорта Пермского края.

Эти объекты планируется разместить на территориях школ. Они будут представлять собой комплексы с искусственными футбольными полями, беговыми дорожками, зонами для волейбола и баскетбола. Также их оборудуют освещением и видеонаблюдением. На них будут проводиться уроки физкультуры, а во внеурочное время — они будут открыты для населения.

О необходимости увеличения числа спортобъектов по тем видам спорта, которые пользуются наибольшей популярностью у населения, ранее говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По мнению чиновника, спорт становится доступным для жителей не только за счёт крупных спорткомплексов, но и благодаря небольшим объектам, а также многофункциональным площадкам.

«Они [многофункциональные площадки] должны быть доступны каждому жителю региона, вне зависимости от того, на каком расстоянии от краевой столицы он проживает. Необходимо расширять зону возведения новых объектов, делать их в шаговой доступности для большего числа прикамцев», — говорил Махонин.

Кроме строительства четырёх новых стадионов, в 2023 году также планируется завершить работы по модернизации двух полноразмерных стадионов — в Верещагино и Кунгуре, сообщили в краевом минспорта.

В этом году в рамках региональной программы «Спортивное Прикамье» новые межшкольные стадионы появились в селе Нердва (Карагайский округ), посёлке Марковский (Чайковский) и в Чусовом.

В рамках нацпроекта «Демография» завершена реконструкция стадиона «Россия» в Краснокамске и модернизирован городской стадион «Парма» в Кудымкаре.

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